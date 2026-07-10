El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El día de hoy, 10 de julio de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 18 grados hacia las 06:00. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 32 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 77% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 37% hacia las 17:00 horas. Esta reducción en la humedad, combinada con el aumento de la temperatura, generará una sensación de calor más intensa en las horas centrales del día. Es recomendable que los habitantes de Dos Hermanas se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 8 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h hacia las 23:00 horas. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas, aunque también podría generar un ligero movimiento en las ramas de los árboles y en otros objetos ligeros al aire libre.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades recreativas, paseos o eventos al aire libre.

Con el ocaso programado para las 21:46, la temperatura comenzará a descender nuevamente, ofreciendo un ambiente más fresco para la noche. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 24 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable. En resumen, el tiempo en Dos Hermanas hoy será perfecto para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará un toque de frescura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.