El día de hoy, 10 de julio de 2026, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y 20 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 14:00 horas y llegando a un máximo de 32 grados a las 17:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (82% a las 00:00), irá disminuyendo a medida que el calor se intensifique, alcanzando un 40% hacia las horas de la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 17 km/h, alcanzando su máxima racha de 32 km/h a las 12:00 horas. Esta brisa del sur proporcionará un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. A lo largo de la tarde, el viento se mantendrá constante, lo que contribuirá a una sensación térmica más llevadera.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en ningún momento del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes y visitantes de Coria del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y actividades en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados a las 20:00 horas y bajando a 21 grados hacia las 23:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:47.

En resumen, el día de hoy en Coria del Río se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará más placentero el calor del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.