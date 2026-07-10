El tiempo en Coria del RÃo: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Coria del RÃo según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 10 de julio de 2026, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y 20 grados durante las horas más frescas de la madrugada.
A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 14:00 horas y llegando a un máximo de 32 grados a las 17:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (82% a las 00:00), irá disminuyendo a medida que el calor se intensifique, alcanzando un 40% hacia las horas de la tarde.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 17 km/h, alcanzando su máxima racha de 32 km/h a las 12:00 horas. Esta brisa del sur proporcionará un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. A lo largo de la tarde, el viento se mantendrá constante, lo que contribuirá a una sensación térmica más llevadera.
En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en ningún momento del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes y visitantes de Coria del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y actividades en la naturaleza.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados a las 20:00 horas y bajando a 21 grados hacia las 23:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:47.
En resumen, el día de hoy en Coria del Río se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará más placentero el calor del verano.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.
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