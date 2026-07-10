El día de hoy, 10 de julio de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Écija, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 36 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 26 grados, descendiendo a 24 grados a la 01:00, y alcanzando los 22 grados a las 02:00.

A medida que avance la mañana, la temperatura continuará su descenso hasta llegar a los 19 grados a las 05:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, se espera un repunte significativo, alcanzando los 18 grados y subiendo rápidamente hasta los 20 grados a las 09:00. Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un notable aumento que llegará a los 36 grados a las 17:00. Este calor intenso se mantendrá hasta las 18:00, cuando la temperatura comenzará a descender lentamente.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 41% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 100% a las 07:00, lo que indica un ambiente bastante húmedo por la mañana. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en un 65% a las 10:00 y bajando a un 25% hacia las 21:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h a las 23:00. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes de Écija podrán disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor extremo, como mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.