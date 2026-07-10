El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El día de hoy, 10 de julio de 2026, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas y descenderán ligeramente hasta alcanzar los 22 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 20 grados a las 03:00 y manteniéndose en torno a esa cifra hasta las 05:00.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a estabilizarse, alcanzando los 19 grados, y se mantendrá en ese rango hasta las 08:00. A partir de las 09:00, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 21 grados a las 09:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a los 30 grados a las 14:00. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 75% a la medianoche y descenderá hasta un 39% a las 15:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 18 km/h a lo largo del día. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h a las 23:00. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor durante las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de un día claro y luminoso.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 28 grados a las 19:00 y bajando a 24 grados hacia las 22:00. El ocaso se producirá a las 21:47, marcando el final de un día soleado y cálido en Castilleja de la Cuesta. En resumen, se anticipa un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo ideal que invita a salir y aprovechar el buen tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.