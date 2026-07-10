El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El día de hoy, 10 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Cartaya, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 15 grados a las 07:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 28 grados a partir de las 12:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 17:00.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 52% y aumentando hasta un 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno en la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 29 km/h en la tarde. Esta brisa será refrescante y ayudará a mitigar el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. Las ráfagas máximas de viento alcanzarán los 35 km/h en la tarde, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en la playa o en espacios abiertos.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Cartaya podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La puesta de sol está prevista para las 21:51, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, ideal para cerrar el día.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y una brisa agradable, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la playa, paseos y actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.