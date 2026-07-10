El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El día de hoy, 10 de julio de 2026, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad sin interrupciones. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante las primeras horas del día, alcanzando los 22 grados a la 01:00 y 21 grados entre las 02:00 y las 03:00.

A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, que tocará los 20 grados a las 04:00 y 19 grados a las 05:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 18 grados y manteniéndose en ese rango hasta las 09:00. A partir de las 10:00, la temperatura comenzará a ascender de manera notable, llegando a los 22 grados a las 10:00 y alcanzando un máximo de 33 grados a las 17:00. Durante la tarde, se prevé que la temperatura se mantenga cálida, con valores que oscilarán entre los 30 y 32 grados hasta las 19:00.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 70% a las 00:00 y aumentando hasta un 100% a las 07:00. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 45% a las 21:00. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo bochornosa, la tarde se sentirá más cómoda.

En cuanto al viento, se espera que sople del suroeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 24 y 36 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a medida que avance la tarde. Las ráfagas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h a las 23:00, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que los habitantes de Carmona podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable. En resumen, el tiempo en Carmona para hoy será ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura a la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.