El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El día de hoy, 10 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 78% y disminuyendo gradualmente a medida que el día avanza, alcanzando un 34% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 12 y 17 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 36 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la combinación de viento y altas temperaturas puede generar una sensación térmica más intensa.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 22 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:47. La noche se presentará tranquila y agradable, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes aprovechar al máximo este día soleado, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.