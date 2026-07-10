El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El día de hoy, 10 de julio de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante la madrugada hasta alcanzar los 22 grados a las 02:00 horas.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 34 grados en su punto máximo alrededor de las 17:00 horas. Este calor será acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 30% y el 68% a lo largo del día, siendo más alta en las horas de la mañana y disminuyendo conforme se acerque la tarde. Es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán en dirección y velocidad. Durante la mañana, el viento soplará del sur a una velocidad de 6 km/h, aumentando a 9 km/h en la tarde. Las ráfagas más fuertes se presentarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, con dirección predominante del oeste. Esto podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con la temperatura real, especialmente en las horas de mayor viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:04 horas y el ocaso será a las 21:40 horas, brindando una larga jornada de luz solar. La combinación de un cielo despejado, temperaturas cálidas y la ausencia de lluvias sugiere que será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades veraniegas en Cabra. Se recomienda aplicar protector solar y llevar ropa ligera para hacer frente al calor, así como estar atentos a las condiciones del viento, especialmente si se planean actividades en espacios abiertos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.