El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

Hoy, 10 de julio de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante la madrugada, pero rápidamente recuperándose a medida que avanza el día.

A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura alcance los 21 grados a la 01:00 y 20 grados a las 02:00, manteniéndose en torno a los 19 grados entre las 04:00 y las 07:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 21 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 30 grados a las 15:00. La máxima del día se prevé en 31 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para disfrutar de actividades veraniegas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 80% a las 00:00 y alcanzando un 93% a las 02:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, llegando a un 66% a las 10:00 y bajando aún más a un 54% a las 21:00, lo que hará que el calor sea más llevadero por la tarde y noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h a las 23:00, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Las Cabezas de San Juan pueden planificar sus actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo adverso. Con un sol radiante y temperaturas agradables, hoy es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes o simplemente relajarse en el exterior.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.