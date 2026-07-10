El tiempo en CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El día de hoy, 10 de julio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 44% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 100% en las primeras horas del día, especialmente en la madrugada. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 18% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 24 km/h. Durante la tarde, las ráfagas podrían alcanzar hasta 37 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo ante las altas temperaturas. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación térmica más fresca en comparación con la temperatura real, especialmente en las horas de mayor calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de nubes significativas también permitirá que los rayos del sol incidan directamente, lo que es ideal para actividades recreativas y deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados hacia la tarde y bajando a 27 grados en las horas nocturnas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:43. La noche se presentará cálida, ideal para salir y disfrutar de la vida nocturna de la ciudad.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre recordando la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.