El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bormujos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 10 de julio de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 19 grados en las horas más frescas de la mañana.
A partir de la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales del día. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 36% y el 95% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico.
En cuanto al viento, se prevé que sople del sur, con velocidades que variarán entre 12 y 17 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 36 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en el parque o realizar actividades deportivas. La ausencia de nubes también permitirá que los rayos del sol calienten la tierra, contribuyendo a un ambiente veraniego típico de esta época del año.
La salida del sol se producirá a las 07:11, mientras que el ocaso está previsto para las 21:47, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de las largas horas de luz diurna. En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es perfecto para actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Se recomienda a los residentes que aprovechen este día soleado, manteniéndose protegidos del sol y disfrutando de las bellezas del verano.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.
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