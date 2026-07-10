El día de hoy, 10 de julio de 2026, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 20 grados a las 05:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados alrededor de las 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 25% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 21% hacia las 22:00 horas. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa que se espera ayudará a mitigar el calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 7 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 34 km/h. Esta brisa será un alivio en las horas más calurosas, proporcionando un ambiente más fresco y agradable.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es perfecto para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:38, ofreciendo un espectáculo visual para los habitantes de Úbeda.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa refrescante. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.