El tiempo en BailÃ©n: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El día de hoy, 10 de julio de 2026, Bailén se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad y eleven las temperaturas a niveles cálidos. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 28 grados , descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, estabilizándose en torno a los 24 grados entre las 03:00 y las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 23 grados a las 05:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a los 37 grados a las 17:00, lo que indica un día caluroso. La máxima se registrará a las 16:00, con 35 grados, y se mantendrá en torno a los 36 grados hasta las 19:00. Por la noche, la temperatura descenderá a 29 grados a las 23:00, ofreciendo un alivio tras el calor del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 25% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 80% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 17% durante las horas más cálidas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 31 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 31 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Bailén pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado, con temperaturas cálidas y un cielo despejado, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.