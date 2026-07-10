El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El día de hoy, 10 de julio de 2026, Baeza se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados hacia las 06:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 24%, aumentando a un 41% hacia las 05:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 19% durante las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más soportable a pesar del calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 39 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 39 km/h a la medianoche, y disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

No se anticipan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

Los atardeceres en Baeza son siempre un espectáculo, y hoy no será la excepción. El ocaso está previsto para las 21:38, ofreciendo una hermosa vista del cielo que se tiñe de colores cálidos al caer la tarde. Con un tiempo tan favorable, los habitantes y visitantes de Baeza podrán disfrutar de un día espléndido, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los parques y plazas de la ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.