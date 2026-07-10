El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El día de hoy, 10 de julio de 2026, Baena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 34 grados en las horas pico de la tarde, entre las 16:00 y las 18:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 26% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 54% en las horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el calor del día se intensifique, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 17% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación térmica podría ser más llevadera en las primeras horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del suroeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 13 y 16 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará a direcciones del este y del noreste, con ráfagas que alcanzarán hasta 14 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas del día, lo que significa que los residentes de Baena pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que es un buen momento para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

Con el ocaso programado para las 21:40, los habitantes de Baena podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol tras un día de calor y cielos despejados. La temperatura comenzará a descender gradualmente después de las 18:00, ofreciendo un ambiente más fresco para las actividades nocturnas. En resumen, el tiempo de hoy en Baena será perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.