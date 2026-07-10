El tiempo en AndÃºjar: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El día de hoy, 10 de julio de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 20 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 26% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 100% en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 72% durante la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 17 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h. Esto proporcionará un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas centrales del día, cuando el termómetro podría marcar hasta 37 grados .

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los habitantes de Andújar podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La ausencia de nubes también permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es ideal para quienes planean pasar tiempo en parques o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando un máximo de 36 grados hacia las 17:00 horas. Durante la noche, el tiempo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 28 grados, lo que sugiere una noche cálida y agradable.

En resumen, el tiempo en Andújar para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la sensación térmica sea más llevadera. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que tomen precauciones ante el sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.