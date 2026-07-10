El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El día de hoy, 10 de julio de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 28 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en 23 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 16 grados hacia el amanecer.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, alcanzando un 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 60% por la tarde, lo que hará que el calor sea más llevadero.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de un día de campo, paseos o cualquier actividad recreativa. La ausencia de lluvia también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y agradable.

Con el orto a las 07:15 y el ocaso a las 21:50, los habitantes de Aljaraque podrán disfrutar de largas horas de luz solar. Este es un día perfecto para salir a disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en un parque. En resumen, el tiempo de hoy en Aljaraque se presenta como una invitación a disfrutar del verano en su máxima expresión, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.