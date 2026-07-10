El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El día de hoy, 10 de julio de 2026, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo de todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en la tarde, alrededor de las 17:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 66% y aumentando hasta un 96% en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 30% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Este viento del sur también puede traer consigo un ligero aumento en la sensación térmica, especialmente durante las horas más calurosas.

No se anticipa precipitación alguna, lo que significa que los residentes de La Algaba pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

El orto se producirá a las 07:11 horas, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:47 horas, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este clima cálido y despejado es característico del verano en la región, y se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En resumen, el día de hoy en La Algaba se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.