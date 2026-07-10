El tiempo en AlcalÃ¡ la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El día de hoy, 10 de julio de 2026, Alcalá la Real se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando los 20 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 19 grados a las 03:00 y 18 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura se estabilizará en 17 grados, manteniéndose en este nivel hasta las 07:00. A partir de las 08:00, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 18 grados a las 08:00 y subiendo hasta 20 grados a las 09:00. El mediodía traerá consigo un tiempo cálido, con temperaturas que alcanzarán los 25 grados a las 11:00 y 27 grados a las 12:00. La tarde será aún más calurosa, con un pico de 31 grados a las 14:00 y 32 grados a las 15:00, alcanzando un máximo de 33 grados a las 16:00. A medida que el día avanza, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en 32 grados a las 17:00 y 31 grados a las 20:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en 31% a las 00:00 y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 46% a las 08:00. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya a medida que las temperaturas aumenten, estabilizándose en torno al 30% durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 15 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas de mayor calor. No se esperan precipitaciones, lo que significa que los habitantes y visitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

Con un ocaso previsto para las 21:38, el día culminará con un cielo despejado, ofreciendo una hermosa vista del atardecer. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de Alcalá la Real bajo un sol radiante y temperaturas agradables.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.