Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en directoIncendio de AlmeríaSelecciónChayanneEmergencias CórdobaYussi DiarraIncendio La CampiñuelaSanferminesMuerte en TrassierraCallejero CórdobaVía ciclistaGuía de verano CÓRDOBA
instagramlinkedin

El tiempo en AlcalÃ¡ la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en AlcalÃ¡ la Real según los datos de la AEMET

El tiempo en AlcalÃ¡ la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El tiempo en AlcalÃ¡ la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio / Diario Córdoba

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diario Córdoba

El día de hoy, 10 de julio de 2026, Alcalá la Real se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando los 20 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 19 grados a las 03:00 y 18 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura se estabilizará en 17 grados, manteniéndose en este nivel hasta las 07:00. A partir de las 08:00, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 18 grados a las 08:00 y subiendo hasta 20 grados a las 09:00. El mediodía traerá consigo un tiempo cálido, con temperaturas que alcanzarán los 25 grados a las 11:00 y 27 grados a las 12:00. La tarde será aún más calurosa, con un pico de 31 grados a las 14:00 y 32 grados a las 15:00, alcanzando un máximo de 33 grados a las 16:00. A medida que el día avanza, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en 32 grados a las 17:00 y 31 grados a las 20:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en 31% a las 00:00 y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 46% a las 08:00. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya a medida que las temperaturas aumenten, estabilizándose en torno al 30% durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 15 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas de mayor calor. No se esperan precipitaciones, lo que significa que los habitantes y visitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

Con un ocaso previsto para las 21:38, el día culminará con un cielo despejado, ofreciendo una hermosa vista del atardecer. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de Alcalá la Real bajo un sol radiante y temperaturas agradables.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una treintena de efectivos del Infoca de Córdoba logra controlar un incendio forestal en la zona de La Campiñuela
  2. Youssouf Diarra vuelve al Córdoba CF para reforzar el centro del campo del nuevo proyecto
  3. El cordobés Jesús Aguirre deja la presidencia del Parlamento andaluz para ser senador
  4. Chayanne eleva la temperatura del Córdoba Live con un desfile de grandes éxitos
  5. La transformación de Chinales a zona residencial avanza: estos son los planes para levantar cerca de 500 viviendas en Córdoba
  6. Un corredor de la localidad cordobesa de Castro del Río, entre los seis heridos trasladados al hospital tras el cuarto encierro de San Fermín
  7. Un vermú y un PX de Montilla-Moriles logran los dos únicos Grandes Oros concedidos en el Concurso VinoSub30 2026
  8. Maniquíes, cámaras y máxima discreción: la Guardia Civil de Córdoba reconstruye las últimas horas del joven hallado muerto en Trassierra

El Córdoba CF cierra con más de 15.000 socios la fase inicial de la campaña de abonados

El Córdoba CF cierra con más de 15.000 socios la fase inicial de la campaña de abonados

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La Junta de Andalucía inspeccionará cerca de 300 talleres de vehículos hasta final de año

La Junta de Andalucía inspeccionará cerca de 300 talleres de vehículos hasta final de año

Un fuego inusitadamente rápido en Rute: el suelo quedó carbonizado y las copas de los pinos, intactas

Un fuego inusitadamente rápido en Rute: el suelo quedó carbonizado y las copas de los pinos, intactas

El Infoca combate un incendio forestal en Rute

Las Migas, Alice Wonder y JJ Johansson llenarán de música otra edición de las 'Noches eclécticas de Viana' en Córdoba

Las Migas, Alice Wonder y JJ Johansson llenarán de música otra edición de las 'Noches eclécticas de Viana' en Córdoba

El Infoca combate un grave incendio forestal en Rute

El Infoca combate un grave incendio forestal en Rute

Las mejores imágenes de la octava etapa del Tour de Francia

Las mejores imágenes de la octava etapa del Tour de Francia
Tracking Pixel Contents