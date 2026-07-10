Hoy, 10 de julio de 2026, Alcalá de Guadaíra disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00, y continuarán bajando hasta alcanzar los 19 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 30 grados a las 14:00 horas. La tarde será cálida, con un pico de 33 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar de un refresco o un baño en la piscina. Sin embargo, se recomienda precaución ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta un 39% en la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades significativas.

El viento soplará del sur a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h hacia las 23:00 horas. Este viento puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento. Esto significa que no hay que preocuparse por sorpresas meteorológicas que puedan arruinar planes al aire libre.

Con el sol saliendo a las 07:11 y poniéndose a las 21:46, los habitantes de Alcalá de Guadaíra tendrán muchas horas de luz para disfrutar de actividades diurnas. Es un día perfecto para pasear por el parque, hacer deporte o simplemente relajarse en una terraza. En resumen, el tiempo de hoy promete ser ideal para disfrutar de la belleza del verano en esta encantadora localidad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.