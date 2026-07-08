El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en El Viso del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 8 de julio de 2026, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 39 grados durante las horas más cálidas de la tarde. La jornada comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura baje a 27 grados a las 02:00 y continúe descendiendo hasta los 25 grados a las 04:00.
A partir de las 10:00, el calor comenzará a intensificarse, alcanzando los 32 grados a las 11:00 y subiendo rápidamente hasta los 38 grados a las 14:00. La tarde será especialmente calurosa, con un pico de 39 grados a las 16:00, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de El Viso del Alcor tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% a la medianoche y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas, lo que podría contribuir a una sensación de calor más intensa. A medida que avanza la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 20% hacia las 20:00 horas.
El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 42 km/h en las horas pico, especialmente entre las 18:00 y 20:00. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante el calor, pero también podría generar condiciones de sequedad en el ambiente. Las rachas más fuertes se registrarán a las 20:00, cuando se espera que el viento alcance su máxima velocidad.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que no se anticipan interrupciones por tormentas o lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.
Los cielos permanecerán mayormente despejados durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la claridad del cielo. La puesta de sol se producirá a las 21:46, ofreciendo un espectáculo visual para aquellos que deseen disfrutar del final del día. En resumen, se prevé un día caluroso y seco en El Viso del Alcor, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las debidas precauciones ante el calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.
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