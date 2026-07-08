El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

El día de hoy, 8 de julio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, donde se prevé un calor intenso de hasta 40 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 41% a medianoche y disminuyendo a un 15% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más calurosa. Es importante que los habitantes de Utrera tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura y la exposición al sol son más intensas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 23 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también podría generar un ambiente algo ventoso.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

El estado del cielo variará ligeramente a lo largo del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero en general, el tiempo se mantendrá mayormente despejado. La noche traerá consigo un descenso en las temperaturas, que se espera que caigan a 29 grados a las 23:00 horas, ofreciendo un respiro del calor del día.

En resumen, Utrera vivirá un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.