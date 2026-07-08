El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

El día de hoy, 8 de julio de 2026, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 31 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza el día. A mediodía, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 38 grados, lo que podría generar una sensación de calor intenso. Es recomendable que los habitantes y visitantes de la ciudad tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol en las horas más calurosas.

A lo largo de la tarde, la temperatura se mantendrá alta, con valores que oscilarán entre los 37 y 39 grados . La humedad relativa será baja, rondando entre el 9% y el 14%, lo que contribuirá a que el calor se sienta más seco. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se prevé un ligero descenso en la temperatura, que caerá a unos 32 grados hacia el final del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sur y suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 34 km/h en las horas pico. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también es importante tener en cuenta que puede levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, como paseos por el centro histórico de Úbeda o visitas a sus emblemáticos monumentos.

El cielo se mantendrá despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del sol. La puesta de sol se anticipa para las 21:39, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, hoy será un día caluroso y soleado en Úbeda, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.