El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

El día de hoy, 8 de julio de 2026, Tomares se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando los 27 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, estabilizándose en torno a los 25 grados a las 04:00 y 24 grados a las 05:00.

A partir de las 06:00, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando los 23 grados a las 07:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 08:00. Durante la mañana, la temperatura irá en ascenso, alcanzando los 26 grados a las 09:00 y llegando a un máximo de 32 grados a las 11:00. La tarde será calurosa, con temperaturas que alcanzarán los 38 grados entre las 14:00 y las 16:00, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada debido a la exposición solar.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 28% a las 00:00 y aumentando hasta un 60% a las 05:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 34% a las 10:00 y bajando a un 21% a las 12:00. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la baja humedad en las horas centrales podría hacer que el calor sea más tolerable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h entre las 17:00 y las 18:00. Esto podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también se recomienda precaución, ya que el viento puede intensificar la sensación de calor.

No se esperan precipitaciones en Tomares durante el día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Por lo tanto, es un día ideal para actividades al aire libre, aunque se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.