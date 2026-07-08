El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

El día de hoy, 8 de julio de 2026, San Juan de Aznalfarache se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 27 grados a las 02:00 y 26 grados a las 03:00.

A lo largo del día, el termómetro irá en ascenso, alcanzando un máximo de 39 grados a las 15:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso. Las temperaturas se mantendrán por encima de los 30 grados hasta las 22:00, cuando se espera que desciendan a 29 grados. La humedad relativa será variable, comenzando en un 28% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 62% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h a las 17:00. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque la combinación de altas temperaturas y viento puede generar una sensación de bochorno.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de San Juan de Aznalfarache podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable tomar precauciones ante el calor, como mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

El orto se producirá a las 07:10, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 21:47, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las altas temperaturas y la necesidad de protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.