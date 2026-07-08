El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Rinconada según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
La jornada del 8 de julio de 2026 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 27 grados a las 02:00 y 26 grados a las 03:00.
Durante la mañana, el cielo permanecerá poco nuboso, lo que permitirá que el sol brille con fuerza. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que se registren 40 grados . Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de La Rinconada tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La humedad relativa será baja, comenzando en un 23% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 58% en las horas más cálidas del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más elevada.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando a rachas de hasta 38 km/h en la tarde. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también puede generar condiciones de sequedad en el ambiente.
A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin probabilidad de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día. Esto es ideal para actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares.
Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 31 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:47. En resumen, el 8 de julio de 2026 será un día caluroso y soleado en La Rinconada, perfecto para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.
- Avanza la transformación universitaria de la Zona Militar en Córdoba: la UCO se fija 2027 como horizonte para licitar el proyecto
- La expansión urbana que vivirá Córdoba en dos años: los futuros barrios albergarán más de 5.000 viviendas
- El verano de las personas sin hogar en Córdoba: 'Cuando salimos de la piscina, solo nos queda refrescarnos en las fuentes
- De la universidad para mayores a la ESO de adultos: Córdoba despliega su oferta para quienes quieren seguir aprendiendo
- El último ha sido Damián Cáceres: los 10 fichajes del Córdoba CF esta pretemporada
- La playa secreta de Málaga que recomiendan en Europa y está a dos horas de Córdoba: “Es un paisaje Mediterráneo de postal”
- Diputación abre el plazo para solicitar una reducción del 75% en la tarifa de recogida de basura
- José Manuel Cordobés reparte otros 200.000 euros de la ONCE en Las Moreras y ya suma un millón este año: “El barrio se ve distinto con tanto premio”