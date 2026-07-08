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El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Puente Genil según los datos de la AEMET

El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 8 de julio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 27 grados a las 03:00 y 26 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura se estabilizará en torno a los 25 grados, manteniendo un ambiente cálido pero agradable. Durante las horas centrales del día, las temperaturas comenzarán a ascender nuevamente, alcanzando un pico de 43 grados a las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que se mantendrá baja, oscilando entre el 7% y el 24% a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de calor intenso.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 21 km/h, lo que proporcionará un ligero alivio ante las altas temperaturas. A lo largo de la jornada, se prevé que la velocidad del viento aumente, alcanzando hasta 23 km/h en las horas de la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá presentando nubes altas, pero sin afectar la claridad del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 40 grados a las 20:00 y bajando a 37 grados a las 21:00. El ocaso se producirá a las 21:42, marcando el final de un día caluroso y despejado.

Es recomendable que los habitantes de Puente Genil tomen precauciones ante el calor extremo, especialmente durante las horas más cálidas del día. Se aconseja mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol en la medida de lo posible. Con un tiempo mayormente despejado y temperaturas elevadas, hoy será un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las debidas precauciones.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.

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