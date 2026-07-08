El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

El día de hoy, 8 de julio de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y 27 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 26 grados a las 03:00 y 04:00, antes de comenzar a ascender nuevamente.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un pronóstico de 38 grados a partir de las 15:00 horas, manteniéndose en ese rango hasta las 17:00. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 7% y el 20%, lo que puede generar una sensación térmica aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Priego de Córdoba tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 9 km/h, disminuyendo a 4 km/h en la tarde. Sin embargo, se anticipa que el viento aumentará su intensidad hacia la tarde, alcanzando velocidades de hasta 41 km/h entre las 18:00 y 19:00, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea en medio del calor.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En cuanto a la puesta de sol, se espera que ocurra a las 21:40, marcando el final de un día caluroso y despejado. La noche traerá consigo un ligero descenso en las temperaturas, que se situarán en torno a los 30 grados a las 23:00 horas, manteniendo un ambiente cálido y agradable.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se caracteriza por un cielo despejado, altas temperaturas y vientos moderados, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.