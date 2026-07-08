El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

El día de hoy, 8 de julio de 2026, Palma del Río se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con predominancia de cielos despejados hasta el mediodía.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en las horas de la tarde, donde se prevé que el termómetro suba hasta los 42 grados . Este calor intenso será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 9% y el 56%, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, asegurándose de mantenerse hidratados y protegidos del sol.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán en intensidad a lo largo del día. Por la mañana, el viento soplará del suroeste a una velocidad de 9 km/h, aumentando en la tarde con ráfagas que alcanzarán hasta los 42 km/h. Este viento, aunque puede ofrecer algo de alivio ante el calor, también podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que es importante estar atentos a cualquier cambio en el tiempo.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el transcurso del día. Esto es favorable para las actividades al aire libre, pero también implica que el riesgo de incendios forestales podría aumentar debido a las altas temperaturas y la baja humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a mostrar un patrón de poco nuboso, permitiendo disfrutar de un atardecer espectacular alrededor de las 21:45. Las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán cálidas, rondando los 26 grados durante las horas nocturnas.

En resumen, el día de hoy en Palma del Río se caracterizará por un tiempo cálido y mayormente despejado, con temperaturas elevadas y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con las debidas precauciones ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.