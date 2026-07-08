El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Los Palacios y Villafranca según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 8 de julio de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00, y continuarán bajando hasta alcanzar los 25 grados a las 02:00.
A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, con un notable aumento que podría llegar hasta los 40 grados a las 16:00 horas. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 45% y el 31%, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada. Es recomendable que los residentes tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.
El viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, variará en intensidad a lo largo del día. En la madrugada, se registrarán vientos de hasta 9 km/h, aumentando a 13 km/h en la mañana. A medida que el día avanza, se prevé que la velocidad del viento alcance picos de hasta 40 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, aunque se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra cuando sea posible, especialmente durante las horas más calurosas.
El estado del cielo comenzará a cambiar ligeramente hacia la tarde, con la aparición de nubes altas, pero sin que esto afecte la temperatura ni la posibilidad de lluvia. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.
El orto se producirá a las 07:10 y el ocaso a las 21:46, brindando a los habitantes de Los Palacios y Villafranca un extenso periodo de luz solar. En resumen, se anticipa un día caluroso y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución necesaria ante las altas temperaturas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.
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