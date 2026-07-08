El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

El día de hoy, 8 de julio de 2026, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 30 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 27 grados a las 03:00 y 26 grados a las 04:00.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando un pico de 40 grados a las 16:00 horas. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 10% y el 21%, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada. A lo largo del día, la humedad se mantendrá baja, lo que es característico de los días calurosos de verano en la región.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 7 y 23 km/h. A lo largo de la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará durante la tarde, alcanzando rachas de hasta 42 km/h a las 17:00 horas. Esto podría proporcionar algo de alivio ante el calor extremo, aunque también es recomendable tomar precauciones, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 39 grados a las 19:00 y 20:00 horas, y finalmente cerrando el día con 32 grados a las 23:00. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:43.

En resumen, hoy será un día caluroso y soleado en Osuna, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.