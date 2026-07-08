El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

El día de hoy, 8 de julio de 2026, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 17:00 horas, con un valor que podría llegar hasta los 40 grados , lo que representa un día caluroso y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 18% por la mañana y descendiendo hasta un 10% en las horas más cálidas del día. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica aún más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Morón de la Frontera que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor momentáneo, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo del día. Es importante estar atentos a las condiciones del viento, ya que podrían afectar la sensación térmica y la comodidad al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse interrumpidos por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es fundamental mantenerse hidratado y protegerse del sol, dado que la exposición prolongada puede resultar perjudicial.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, pero se mantendrán por encima de los 30 grados hasta bien entrada la noche. Para aquellos que planean salir por la tarde o noche, se recomienda llevar ropa ligera y protección solar, ya que el sol se ocultará alrededor de las 21:44 horas, dejando un cielo despejado que permitirá disfrutar de una agradable velada estrellada.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy será cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con las precauciones necesarias ante las altas temperaturas y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.