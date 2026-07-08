El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

El día de hoy, 8 de julio de 2026, Montilla se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando los 28 grados a las 02:00.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso gradual, alcanzando los 26 grados a las 04:00 y estabilizándose en 25 grados entre las 05:00 y las 06:00. Durante las horas de la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando un pico de 41 grados a las 17:00, lo que podría generar una sensación de calor intenso. La máxima del día se registrará a las 16:00, con 40 grados, y se mantendrá en torno a esa cifra hasta las 19:00.

La humedad relativa será bastante baja, comenzando en un 16% a las 00:00 y descendiendo hasta un mínimo de 7% a las 17:00. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Montilla tomar precauciones, especialmente durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 17:00 y las 20:00, alcanzando hasta 40 km/h. Este viento podría proporcionar algo de alivio ante el calor extremo, aunque también podría generar un aumento en la sensación de calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden planificar actividades al aire libre sin temor a interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas de mayor calor.

El orto se producirá a las 07:04 y el ocaso a las 21:42, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, el tiempo en Montilla para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio en medio del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.