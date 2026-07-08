El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

El día de hoy, 8 de julio de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 31 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada. A las 01:00, se espera que la temperatura se sitúe en 30 grados, y a las 02:00, en 29 grados, manteniendo un ambiente cálido y agradable.

A medida que el día progresa, la temperatura alcanzará su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 39 grados entre las 17:00 y las 18:00. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque baja, se mantendrá en torno al 7% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Martos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 20 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la tarde. A partir de las 15:00, se espera que la velocidad del viento alcance su máximo, con ráfagas de hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar un ambiente algo polvoriento.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la claridad del cielo.

La noche caerá sobre Martos con temperaturas que descenderán a los 34 grados a las 22:00, y el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un ambiente cálido y agradable. La puesta de sol se producirá a las 21:40, marcando el final de un día soleado y caluroso.

En resumen, el tiempo en Martos para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.