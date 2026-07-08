El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marchena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 8 de julio de 2026, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando los 27 grados a las 02:00.
A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, estabilizándose en torno a los 26 grados a las 04:00 y 25 grados a las 05:00. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 26% y aumentando ligeramente a lo largo de la mañana, alcanzando un 30% a las 06:00. Esto sugiere un ambiente relativamente seco, ideal para actividades al aire libre.
Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender nuevamente, alcanzando los 39 grados a las 14:00 y llegando a un pico de 41 grados a las 17:00. La sensación térmica podría ser más intensa debido a la combinación de altas temperaturas y una humedad que, aunque baja, podría generar cierta incomodidad. Se recomienda a los habitantes de Marchena tomar precauciones, especialmente aquellos que planeen estar al aire libre, asegurándose de mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.
El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 30 km/h en las primeras horas del día, aumentando a medida que avanza la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h a las 17:00. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas rachas fuertes que se deben tener en cuenta, especialmente en áreas abiertas.
A medida que se acerque la noche, se espera que las temperaturas comiencen a descender nuevamente, alcanzando los 35 grados a las 21:00 y cerrando el día en torno a los 31 grados a las 23:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:45. En resumen, hoy será un día caluroso y soleado en Marchena, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante las altas temperaturas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.
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