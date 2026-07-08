El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

El día de hoy, 8 de julio de 2026, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando los 27 grados a las 02:00.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, estabilizándose en torno a los 26 grados a las 04:00 y 25 grados a las 05:00. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 26% y aumentando ligeramente a lo largo de la mañana, alcanzando un 30% a las 06:00. Esto sugiere un ambiente relativamente seco, ideal para actividades al aire libre.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender nuevamente, alcanzando los 39 grados a las 14:00 y llegando a un pico de 41 grados a las 17:00. La sensación térmica podría ser más intensa debido a la combinación de altas temperaturas y una humedad que, aunque baja, podría generar cierta incomodidad. Se recomienda a los habitantes de Marchena tomar precauciones, especialmente aquellos que planeen estar al aire libre, asegurándose de mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 30 km/h en las primeras horas del día, aumentando a medida que avanza la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h a las 17:00. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas rachas fuertes que se deben tener en cuenta, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, se espera que las temperaturas comiencen a descender nuevamente, alcanzando los 35 grados a las 21:00 y cerrando el día en torno a los 31 grados a las 23:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:45. En resumen, hoy será un día caluroso y soleado en Marchena, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.