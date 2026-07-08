El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

El día de hoy, 8 de julio de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 26 grados a las 02:00 y 25 grados a las 03:00.

Durante el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un pico de 39 grados a las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 28% en las primeras horas y un 13% en las horas más cálidas, lo que puede generar una sensación térmica más intensa. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en 37 grados a las 18:00 y 36 grados a las 19:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento será ligero, alcanzando velocidades de 8 km/h, pero a medida que avance la jornada, se intensificará, llegando a ráfagas de hasta 38 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda precaución ante posibles ráfagas fuertes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante recordar la importancia de mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

El orto se producirá a las 07:10 y el ocaso a las 21:47, lo que brindará una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Mairena del Aljarafe para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de salud ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.