El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

El día de hoy, 8 de julio de 2026, Lucena se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 29 grados , descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 26 grados hasta las 03:00, proporcionando un inicio de jornada cálido y agradable.

A partir de las 04:00, el cielo comenzará a mostrar un poco más de nubosidad, con condiciones de poco nuboso que se mantendrán hasta las 13:00. Durante este periodo, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 38 grados a las 14:00 y 15:00. La sensación térmica podría ser más intensa debido a la baja humedad relativa, que se espera que se mantenga en torno al 8% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación de calor sea más pronunciada, por lo que se recomienda a los lucentinos que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

El viento, que soplará mayormente del sureste, tendrá una velocidad variable, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar algo de alivio ante el calor, aunque también se debe tener en cuenta que las ráfagas de viento pueden ser intensas en ciertos momentos, especialmente entre las 16:00 y las 19:00.

A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará nuevamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados a las 23:00. La humedad relativa aumentará ligeramente hacia la noche, alcanzando un 22% a las 23:00, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca.

En resumen, el día de hoy en Lucena se presenta como un día caluroso y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor intenso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.