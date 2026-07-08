El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

El día de hoy, 8 de julio de 2026, Lora del Río se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y 27 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando los 26 grados a las 03:00 y 25 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, el termómetro marcará 24 grados, y la tendencia será a seguir bajando hasta llegar a 22 grados a las 06:00 y 21 grados a las 07:00. Durante las horas de la mañana, la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 25% y aumentando gradualmente hasta un 51% hacia las 06:00. Esto podría generar una sensación de calor más intensa a medida que el día avanza.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 km/h en las primeras horas y disminuirán a 5 km/h hacia las 04:00. A medida que el día progrese, se espera que el viento aumente nuevamente, alcanzando hasta 22 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas.

A partir de las 08:00, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 22 grados y subiendo rápidamente hasta los 29 grados a las 10:00. El pico de calor se registrará entre las 14:00 y las 17:00, cuando se espera que la temperatura alcance los 41 grados, lo que podría generar condiciones de calor extremo. La humedad relativa en este periodo será baja, alrededor del 10%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin probabilidad de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se anticipan interrupciones en las actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 34 grados a las 22:00 y cerrando el día en torno a los 32 grados a las 23:00.

En resumen, Lora del Río disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución ante las altas temperaturas durante las horas pico.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.