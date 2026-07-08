El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

El día de hoy, 8 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y 41 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 33 grados, que descenderá ligeramente a 31 grados a la 01:00 y continuará bajando hasta alcanzar los 25 grados a las 07:00.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando los 28 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 40 grados entre las 15:00 y las 16:00. Este calor intenso será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá baja, comenzando en un 15% a la medianoche y descendiendo hasta un 7% en las horas más cálidas del día. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor extremo, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares tomar precauciones adecuadas, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 15:00 y las 19:00, alcanzando hasta 35 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio del calor, pero también podría generar condiciones secas, lo que aumenta el riesgo de incendios forestales en áreas cercanas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, con un 0% de probabilidad en todos los periodos. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin interrupciones. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del tiempo, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente.

En resumen, el día de hoy en Linares se caracterizará por un tiempo cálido y despejado, con temperaturas elevadas y vientos moderados. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias para disfrutar de este día soleado de manera segura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.