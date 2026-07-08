El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

El día de hoy, 8 de julio de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 24 grados a las 02:00 y 03:00, y 23 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a descender más rápidamente, llegando a los 22 grados a las 05:00 y 21 grados a las 06:00. Durante las horas de la mañana, el tiempo se mantendrá estable, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 25 grados hasta las 09:00. A partir de las 10:00, se prevé un aumento significativo en la temperatura, alcanzando los 29 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 34 grados a las 12:00. Este aumento de temperatura se mantendrá durante la tarde, alcanzando un pico de 39 grados a las 15:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 39% a las 00:00 y disminuyendo a un 30% a las 09:00. Sin embargo, a medida que la temperatura aumenta, la humedad también se verá afectada, alcanzando un 21% a las 12:00 y bajando hasta un 18% a las 13:00. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A las 15:00, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad, con ráfagas de hasta 40 km/h desde el suroeste. Esto podría generar una ligera brisa que, aunque no aliviará completamente el calor, ofrecerá algo de frescura en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los cielos se mantendrán mayormente despejados, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la claridad del cielo. En resumen, se anticipa un día caluroso y soleado en Lebrija, ideal para actividades al aire libre, siempre recordando la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.