El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 8 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Jaén, con temperaturas que oscilarán entre los 27 y 41 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A medida que avance la jornada, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 41 grados.
La humedad relativa será bastante baja, comenzando en un 11% por la mañana y descendiendo hasta un 6% en las horas más cálidas del día. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica aún más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Jaén tomar precauciones para evitar golpes de calor, especialmente durante las horas pico.
En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 34 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante el calor intenso, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes que podrían presentarse en ciertos momentos del día.
No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades recreativas y deportivas.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más agradables. Se espera que el cielo continúe despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:40 horas. La temperatura por la noche se mantendrá en torno a los 34 grados, lo que sugiere que la noche será cálida.
En resumen, el día de hoy en Jaén se presenta como un día típico de verano, con altas temperaturas, cielos despejados y vientos moderados. Se aconseja a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.
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