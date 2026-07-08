El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

El día de hoy, 8 de julio de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 26 grados a las 02:00 y 25 grados a las 03:00.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 23 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 36% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta un 50% a las 02:00. Sin embargo, esta humedad no generará precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

A partir de la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender de manera notable. Se prevé que a las 14:00 horas se alcancen los 38 grados, con un pico máximo de 39 grados a las 16:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un incremento en la sensación de calor, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 12 km/h, aumentando a 17 km/h en la tarde. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, alcanzando velocidades de hasta 23 km/h en las horas más cálidas. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

A medida que se acerque la noche, se espera que las temperaturas comiencen a descender nuevamente, alcanzando los 31 grados a las 22:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada bajo las estrellas. La puesta de sol está prevista para las 21:47, marcando el final de un día caluroso y soleado en Dos Hermanas. En resumen, se recomienda a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol durante las horas pico de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.