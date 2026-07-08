El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

El día de hoy, 8 de julio de 2026, Écija se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 43 grados en las horas más cálidas, especialmente entre las 16:00 y 17:00 horas.

La humedad relativa será bastante baja, oscilando entre el 8% y el 24%, lo que contribuirá a una sensación de calor intenso. Este nivel de humedad puede hacer que el calor se sienta más agobiante, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. Es fundamental mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento será ligero, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h, pero se intensificará hacia la tarde, con ráfagas que podrían llegar a los 45 km/h. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las altas temperaturas pueden generar cambios en la atmósfera.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, permitiendo que las temperaturas desciendan gradualmente. Se espera que la mínima durante la noche ronde los 21 grados , lo que proporcionará un respiro tras un día caluroso. La puesta de sol se producirá a las 21:44, marcando el final de un día soleado y caluroso en Écija.

En resumen, hoy será un día de calor extremo en Écija, con cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, no traerá alivio significativo a las altas temperaturas. Se aconseja a la población que tome las medidas necesarias para protegerse del calor y disfrute de la jornada con precaución.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.