El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

El día de hoy, 8 de julio de 2026, Coria del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 29 grados , y a medida que avanza la jornada, se espera que alcance un máximo de 40 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

La humedad relativa comenzará en un 32% a medianoche, aumentando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que no resultarán incómodos para la mayoría de los habitantes. A las 21:00 horas, la humedad alcanzará un 52%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con una velocidad que oscilará entre 7 y 11 km/h durante la mañana y la tarde, aumentando a 12 km/h hacia la noche. Este viento suave ayudará a mitigar un poco el calor, aunque no será suficiente para evitar que las temperaturas se sientan elevadas. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille intensamente, lo que es perfecto para disfrutar de un día en la playa o en el campo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, ofreciendo una hermosa vista de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:47, marcando el final de un día caluroso y soleado en Coria del Río. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas altas y un cielo despejado que invitan a aprovechar al máximo el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.