El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

El día de hoy, 8 de julio de 2026, Córdoba se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas de la tarde. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 31 grados , descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta llegar a 22 grados a las 06:00.

A medida que avanza la mañana, la temperatura comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 07:00 y manteniéndose en ese nivel hasta las 08:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, se espera un aumento significativo, con temperaturas que llegarán a los 26 grados a las 09:00 y alcanzarán los 29 grados a las 10:00. El pico de calor se registrará entre las 14:00 y las 17:00, cuando la temperatura alcanzará los 41 grados, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada debido a la baja humedad relativa, que se sitúa en torno al 8% en las horas más cálidas del día.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur con velocidades de hasta 15 km/h, aumentando a 19 km/h a la 01:00. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará a suroeste, alcanzando velocidades de hasta 29 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que no se anticipan lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

Es importante que los cordobeses tomen precauciones ante el calor extremo, especialmente durante las horas pico. Se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol en las horas más calurosas. Con un ocaso previsto para las 21:44, la noche ofrecerá un alivio del calor, con temperaturas que descenderán gradualmente, permitiendo disfrutar de una velada más fresca.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.