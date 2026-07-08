El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

El día de hoy, 8 de julio de 2026, se presenta en Castilleja de la Cuesta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 30 grados , descendiendo ligeramente a 28 grados en la primera hora de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 38 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 22% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 47% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la falta de humedad ayudará a que el ambiente se sienta un poco más tolerable. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de la zona tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 22 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también podría generar un ambiente algo polvoriento, por lo que se aconseja tener precaución si se está en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno natural de Castilleja de la Cuesta.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:48. La noche será cálida, pero con un ambiente más fresco en comparación con el día, lo que facilitará el descanso.

En resumen, el tiempo de hoy en Castilleja de la Cuesta se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas altas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.