El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

Hoy, 8 de julio de 2026, Cartaya se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer radiante a las 07:15. A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, comenzando en torno a los 28 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 35 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% y aumentando gradualmente hasta un 55% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros, especialmente durante las horas pico de calor. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones adecuadas, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur a una velocidad de entre 10 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas costeras. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes que podrían presentarse en la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Los amantes de la playa y las actividades al aire libre encontrarán condiciones ideales para disfrutar de un día soleado y cálido.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:52. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que la noche sea ideal para paseos y actividades nocturnas.

En resumen, hoy en Cartaya se presenta como un día perfecto para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Es una oportunidad ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre en esta hermosa localidad costera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.