El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

El día de hoy, 8 de julio de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 31 grados , descendiendo ligeramente a 29 grados a medida que avanza la mañana. A lo largo del día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 39 grados en las horas más cálidas, especialmente entre las 15:00 y las 17:00 horas.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 27% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas centrales del día. Esto, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Carmona tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 19 y 39 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda tener precaución ante posibles ráfagas que podrían afectar estructuras ligeras.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, eventos y reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 30 grados a las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:46 horas. La noche será cálida, con temperaturas que no bajarán de los 27 grados, lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es propicio para disfrutar de un día soleado y caluroso, con vientos moderados que aportarán algo de frescura. Se recomienda a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para protegerse del calor y aprovechen las condiciones favorables para disfrutar de la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.