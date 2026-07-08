El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

El día de hoy, 8 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas en estas primeras horas oscilarán entre los 30°C a las 28°C, con una humedad relativa que comenzará en un 26% y aumentará ligeramente a medida que avance el día.

A medida que el día progrese, se anticipa que las temperaturas continúen descendiendo, alcanzando un máximo de 39°C en las horas centrales de la tarde. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Camas tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, alcanzando un 59% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más elevada.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur con velocidades de hasta 10 km/h, aumentando gradualmente a 18 km/h en la tarde. En las horas más calurosas, el viento soplará desde el sur y suroeste, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor extremo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se espera que esto afecte significativamente la claridad del cielo. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 29°C al caer el sol, que se producirá a las 21:47. La humedad aumentará a un 45% en las horas nocturnas, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más cálida.

En resumen, el día de hoy en Camas se presenta como un día caluroso y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.