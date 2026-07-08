El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

Hoy, 8 de julio de 2026, Cabra se prepara para un día mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas y descenderán ligeramente a 29 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en un rango de 27 a 28 grados hasta las 04:00, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

A partir de las 05:00, el termómetro se estabilizará en 27 grados, y a medida que el día progrese, se anticipa un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 31 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 39 grados entre las 14:00 y las 16:00. Este calor intenso será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 7% y el 19%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Cabra tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

El viento, que soplará mayormente del sur-suroeste, alcanzará velocidades de hasta 20 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un ligero alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, se prevé que las rachas de viento sean más intensas, llegando hasta los 41 km/h entre las 16:00 y las 18:00, lo que podría generar una sensación de frescura temporal en medio del calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la claridad del día.

A medida que el sol se ponga a las 21:41, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un respiro del calor diurno. La noche se presentará con temperaturas más frescas, alrededor de 31 grados a las 23:00, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre en Cabra, siempre teniendo en cuenta las altas temperaturas y la necesidad de mantenerse hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.